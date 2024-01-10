اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستقبال الطلبات الخاصة بالوظائف التي أعلن عنها، ومن بينها وظائف البريد المصري إذ أن هناك شروط وأوراق مطلوبة للالتحاق بالوظائف.

شروط والأوراق المطلوبة.. وظائف البريد المصري

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للتمكن من الالتحاق بـ وظائف البريد المصري.

الطلبات من يوم 18 يناير وحتي 31 من ذات الشهر

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجته لشغل عدد من الأشخاص لوظائف في البريد المصري وحدد يوم 18 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 31 من ذات الشهر لاستقبال الطلبات.

ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في التقديم على وظائف البريد المصري الدخول على الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== والخاص ببوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط الالتحاق

وبالنسبة للأوراق الخاصة بالالتحاق بالوظيفة جاءت كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يتمتع المُتقدم بسيرة حسنة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بجناية أو قرار تأديبي.

3- ألا يزيد سن المُتقدم على 30 عامًا.

4- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

الأوراق المطلوبة

1- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.

2- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي ويُشترط أن تكون سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم.

5- كارنيه القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.

6- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

7- الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور.