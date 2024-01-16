محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات في عدة شوارع بوسط البلد

قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملة مفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع «26 يوليو، الإسعاف، الجلاء، طلعت حرب، رمسيس».

تكثيف الحملات

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

منع عودة الإشغالات

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

رافق المحافظ خلال الحملة، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.