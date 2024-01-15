محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات بمصر الجديدة (صور)

أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الحملة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحي مصر الجديدة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتي روكسي والكوربة جرى خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وجاءت الحملة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس الحي وشرطة المرافق.

رفع الإشغالات وتيسير حركة المواطنين

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة جميع التعديات عن الطريق العام والميادين الرئيسية.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.