محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات منع الإشغالات بالشوارع

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما أكد محافظ القاهرة، ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحي الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشكلات المواطنين ساعيًا لحلها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها.

وأكد على رؤساء الأحياء سرعة إنجاز طلبات المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.

الحملات الرقابية

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري على أسواق بيع السلع الغذائية ومنافذ المواطن أولًا التي أقامتها المحافظة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، موجهًا بضرورة تجهيز الأماكن التي سيتم فتح منافذ جديدة بها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتعاون مع المجتمع المدني لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خططها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.