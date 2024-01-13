رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة الألف مسكن والمحاور الجديدة

كتب:

وائل فايز
02:20 م | السبت 13 يناير 2024
جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الشرقية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج، في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضاري لها.

محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير منطقة الألف مسكن

وتفقد محافظ القاهرة خلال جولته مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس، بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذي سيتم إقامته مرورًا بحي المطرية كشريان مروري جديد يربط القاهرة بالقليوبية، وتطوير شارع الترولي بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج .

محاور جديدة 

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي أنشأتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية، وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة، ورافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة يقرر إنشاء إدارة تراخيص المستثمرين لدعم الاستثمار

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

نائب محافظ القاهرة: تجهيز معرض مفتوح لعرض منتجات قرية الفواخير

نائب محافظ القاهرة: تحسين الهوية البصرية على الطريق الدائري في 5 أشهر
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.