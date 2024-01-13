محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة الألف مسكن والمحاور الجديدة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الشرقية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج، في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضاري لها.

محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير منطقة الألف مسكن

وتفقد محافظ القاهرة خلال جولته مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس، بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذي سيتم إقامته مرورًا بحي المطرية كشريان مروري جديد يربط القاهرة بالقليوبية، وتطوير شارع الترولي بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج .

محاور جديدة

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي أنشأتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية، وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة، ورافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.