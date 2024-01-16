تقدم أعمال التشطيبات بمحطة وادي النطرون في شبكة القطار الكهربائي السريع

رصدت وزارة النقل، تقدم أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة وادي النطرون ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن أعمال تنفيذ المحطة تتم وفق الجدول الزمني المُحدد وبأيادٍ مصرية خالصة.

مسارات حركة الركاب

ونشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتقدم أعمال تنفيذ المحطة، حيث أظهرت الصور الأعمال الإنشائية التي تتم حاليا ومسارات القطار في المحطة، فضلاً عن مسارات حركة الركاب سواء الدخول أو الخروج والذهاب إلى رصيف المحطة.

كما أظهرت الصور، إنشاء أكثر من طابق للمحطة، بداية من الدور الأرضي الذي يشتمل على الأرصفة وشبابيك التذاكر ومسارات الدخول والخروج، فضلاً عن الاستعلامات، ثم الأدور الأخرى والتي تشتمل على مكاتب فنية أو إدارية وغيرها.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع، سيحقق التنمية على طول مساره، خاصة وأنه يمر بمختلف المناطق وسيخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية بداية من أعمال إنشاء المحطات ثم المسار ثم تركيب الفلنكات وقضبان السكة الحديد.

ونوهت إلى وجود مصانع مصرية لإنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالمشروع، بأيادٍ مصرية خالصة، وبدأت بالفعل في إنتاج فلنكات وتم تركيب عدد منها في مسار المشروع.