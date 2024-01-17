نصائح بتربية دواجن الساسو.. أسرع نموا وتتحمل الظروف البيئية المتباينة

تستعرض «الوطن» خلال السطور القادمة، طريقة تربية الفراخ الساسو، في ظل ازدياد اعتماد غالبية المواطنين على اللحوم البيضاء، لانخفاض سعرها عن الحمراء.وتتميز الفراخ الساسو بأنها أكثر تحملا للظروف الجوية، إلى جانب تضاعف وزنها بشكل سريع، ولديها مناعة مرتفعة لمقاومة البيئة المحيطة، كما يسهل تربيتها في المنازل وعلى الأسطح أو أي مكان مناسب.

مميزات دواجن الساسو

وحدد المهندس محمود زايد، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أهم الإرشادات لتربية دجاج الساسو، كالتالي:- اختيار الأنواع الجيدة من الدواجن- استخدام أنواع جيدة من العلف- توفير التهوية الجيدة- تغيير الفرشة الرطبة بشكل مستمر- عدم وضع عدد كبير من الطيور في مساحة صغيرة- في حالة ظهور أي أمراض لابد من عزل الطيور المصابةوأشار إلى أنه من مميزات تربية دواجن الساسو أن لديها مناعة مرتفعة لمقاومة الظروف البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، كما يتضاعف وزنها بشكل سريع، لافتًا إلى أن دورة تربيتها سريعة مما يؤثر على زيادة رأس المال، فضلا عن مذاقها لذيذ ويمكن تربيتها في أي مكان مناسب وعلى أسطح المنازل.

العلائق المستخدمة

وعن العلائق التي يجب توافرها للفراخ الساسو، يوضح زايد:

- يتناول الدجاج الساسو من عمر يوم إلى 20 يوما (علف بادي تسمين 23%)- يتناول من عمر 21 يوما إلى 42 يوما (علف نامي 21%)- يتناول الدجاج من عمر 42 إلى 60 يوما (علف ناهي 19%).

أوزان الساسو

وعن أوزان الفراخ الساسو قال المهندس محمود زايد إن أوزانها من عمر 21 يوما تتراوح بين 500 إلى 550 جرام، أما العلف المستهلك خلال 21 يوما فيكون من 730 إلى 780 جرام، لافتًا إلى أن استهلاك هذه الكمية يعد دليلا على الصحة الجيدة للدجاج.أما عند عمر الدجاج 42 يوما فيتراوح وزنه بين 1500 إلى 1550جراما، ويكون العلف الذي تستهلكه هذه الدواجن 2900 إلى 3100 من العلف، وفي عمر 56 يوما يتراوح الوزن بين 2000 إلى 2250 جراما، ويلزم هذه الدواجن من العلف كمية تتراوح من بين 4000 إلى 4500 جرامًا.