«زراعة الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية لمستخدمي المبيدات.. شروط الاشتراك

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات، عن البرنامج التدريبي لمستخدمي المبيدات، والمقرر تنفيذه بمقر مديرية الزراعة، اعتبارا من يوم الأحد 28 يناير ولمدة أربعة أيام.

مكان التسجيل في الدورة

وقال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة، إن الدورة ستعقد في القاعة الإرشادية بديوان عام المديرية من الساعة التاسعة 9 وحتى الـ3 مساء، وعلى من يرغب في التسجيل التوجه إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية الدور الرابع أو الاتصال على تليفون الإدارة الأرضي رقم 03/49583484.

شروط الاشتراك في الدورة

وحدد الدكتور نبيل الششتاوي، في بيان، شروط الاشتراك بالدورة كالتالي:

- إحضار صورة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج والأدوات الكتابية الخاصة به وعدم التأخير أو الغياب.

- المتدرب الذي يسجل اسمه ولا يحضر ليس له حق في حضور دورات أخرى.

- التسجيل في مواعيد العمل الرسمية بمديرية الزراعة بالإسكندرية إلى حين اكتمال العدد.

- المتدربون الذين انتهت مدة صلاحية شهاداتهم عليهم التسجيل وحضور الدورة للحصول على شهادة جديدة.

- ىيُمنح المتدرب شهادة معتمدة من لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة مع نهاية التدريب من الدكتور حمدي قطب أبوطالب، مسؤول التدريب بمحافظة الإسكندرية.