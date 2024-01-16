كوريا الشمالية تحقق تقدما في تجربة صواريخ تتجاوز سرعة الصوت

كشف شين وون سيك، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة جديدة بخصوص الصواريخ التي تطلقها جارتهم الشمالية.

كوريا الشمالية حققت تقدما في صواريخ تفوق سرعة الصوت

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية حققت بعض التقدم في سعيها لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا يعمل بالوقود الصلب في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المعروف أن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب يصعب رصدها قبل الإطلاق مقارنة بصواريخ الوقود السائل التي تتطلب المزيد من الاستعدادات قبل الإطلاق، مثل حقن الوقود.

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا متوسط المدى في البحر الشرقي الأسبوع الجاري

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا متوسط المدى في البحر الشرقي يوم الأحد الماضي، وذلك في أول اختبار لصاروخ باليستي لها هذا العام.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد تعهد بتطوير أسلحة عالية التقنية منها السلاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وذلك خلال كلمته في مؤتمر الحزب في عام 2021.