تفاصيل جديدة في إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.. يفوق سرعة الصوت

كشفت كوريا الشمالية، تفاصيل، إطلاقها لصاروخ، وصفته جارتها الجنوبية صاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، أمس الأحد، وقالت «بيونج يانج»، إنها أطلقت صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت باتجاه البحر.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت سابق، إن الجارة الشمالية، أجرت أول إطلاق صاروخي في العام الجاري 2024، مشيرة في رسالة نصية بعثتها هيئة الأركان المشتركة إلى الصحفيين، إلى رصد عملية الإطلاق من منطقة «بيونج يانج» في نحو الساعة 2:55 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية: إطلاق الصاروخ بهدف التحقق من التحليق والمناورة

من جانبها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن المديرية العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الشمالية، أجرت أمس الأحد، إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب برأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، إلى أن الإطلاق كان بهدف التحقق من قدرات التحليق والمناورة وموثوقية محرك الوقود الصلب الجديد، مضيفة أن الاختبارات لا علاقة لها بالوضع في المنطقة، ولم يكن لها أي تأثير على أمن الدول المجاورة .

وفي وقت سابق، قالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن الصاروخ، قطع مسافة 1000 كيلومترا، معتبرة عملية الإطلاق بالاستفزازا الواضح الذي يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وفق لما نشرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.