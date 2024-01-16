«تعليم القاهرة» تحذر طلاب الشهادة الإعدادية من حيازة التليفون المحمول داخل اللجان

حذر أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

حيازة أجهزة هواتف المحمول

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبية المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

محاولات الغش أو الشروع فيه

وطالب أيمن موسي، جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فيه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان، قائلا: ستطبق العقوبات بكل حزم على حالات الغش ولا نسمح بأي تهاون.