الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023-2024.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّ ماراثون الامتحانات يبدأ غدا الأربعاء وينتهي في 24 يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين في امتحان الشهادة الإعدادية 200 ألفا و85 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 698 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد اشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، مشددا على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أي معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.