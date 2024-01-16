جدول تدريبات أبطال المشروع القومي للموهبة الحركية في أسيوط.. 3 أيام

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، متمثلة في الإدارة العامة للرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية، وذلك بصالات كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

مواعيد التدريبات

وقال أحمد سويفي، مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إن التدريبات تعقد خلال أيام الجمعة والسبت والثلاثاء من كل أسبوع، ويضم المشروع مرحلتين المرحلة الأولى تضم مواليد 2015- 2016، حيث يتم تدريب المشاركين على المهارات الأساسية (الوثب / الرمي / القفز / الدحرجة)، وتم تقسيم الأطفال لمجموعات على لعبات (ألعاب قوى / جودو / سلاح).

وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة التهيئة الحركية، والثانية مرحلة التأسيس للنشاط التخصصي، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

المشروع القومي للموهبة

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، أن رؤية المشروع القومي للموهبة الحركية تتمثل في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.