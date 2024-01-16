إنشاء سوق حضاري بمنطقة «تعاونيات الزهور» ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالأحياء، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت.

سوق حضاري في تعاونيات الزهور

وأعلن محافظ بورسعيد، عن إقامة سوق حضاري بمنطقة تعاونيات الزهور، ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية مميزة، تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتحقق الشكل الجمالي للمحافظة، موجها بالبدء في وضع الدراسة التفصيلية لمشروع السوق لسرعة تنفيذه في أقرب وقت.

رفع كفاءة دورات المياه على شاطئ بورسعيد

كما وجه اللواء عادل الغضبان، خلال الاجتماع برفع كفاءة كل دورات المياه على شاطيء بورسعيد، ومتابعة صيانتها بصفة مستمرة للحفاظ على ما يتم من أعمال رفع كفاءة، وذلك ضمن الخدمات المقدمة للارتقاء بشواطىء بورسعيد.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بالتوسع في أعمال الجمع المنزلي في مختلف أحياء بورسعيد و زيادة المسطحات الخضراء بنطاق المحافظة، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد، مشيرا الى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل لجمع القمامة والمخلفات ، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، و تكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية.

وأكد محافظ بورسعيد تقديم كل الدعم، لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين و تساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.