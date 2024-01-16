محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع بنك مصر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أشرف أنور مدير فرع بنك مصر بالمحافظة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ورئيس قطاع الشئون المالية بالبنك والإدارة المالية بالمحافظة.

تطوير القطاع المصرفي ببورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدًا على أهمية التطور الذي يشهده القطاع المصرفى فى محافظة بورسعيد، والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وأشار محافظ بورسعيد أن بنك مصر هو واحد من المؤسسات المصرفية المهمة و مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير، كما تم خلال اللقاء مناقشة عددا من أوجه التعاون بين الجانبين وٱليات تنفيذها.

بورسعيد محافظة نموذجية

ومن جانبه، وجه أشرف أنور مدير فرع بنك مصر ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال ، معربا عن فخره بالتعاون مع محافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، مؤكدا على أن بورسعيد شهدت تطورا كبيرا و غير مسبوق جعل منها مدينة نموذجية في كافة القطاعات.