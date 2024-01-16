محافظ بورسعيد يستعرض مشروع «تحفيز التفاعل بين المدن والمجتمعات الجديدة»

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة مها محمد فهيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالديوان العام، لاستعراض ومناقشة محاور مشروع «تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة»، وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعاملين بالإدارات التابعة للتخطيط العمراني بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس مدينتي بورفؤاد وبورسعيد الجديدة، وممثلي الهيئة الاقتصادية ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني والمساحة والأملاك وحماية املاك الدولة، حيث عُرض فيلم تسجيلي يوضح المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة.

توسعات في مساحة بورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوفد المرافق، مشيدا بالجهود الكبيرة والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي كان من أبرز نتائجه التوسعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، حتى أصبحت مساحتها 1375كم 2، وتوسعت الحدود الإدارية للمحافظة حتى شملت بعض المناطق في المحافظات المجاورة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن اللقاء يسهم في الاستفادة من الخبرات التي سوف يتم عرضها بشأن مشروع «تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة»، مشددا بالعاملين بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظة بالاستماع للمحاضرة المقدمة من هيئة التخطيط العمراني، للتعرف على التطورات الجارية في نظم التخطيط العمراني تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للعاملين بالإدارات المعنية بالمحافظة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والإدارة العمرانية، مشيدًا بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم في تحقيق تخطيط مكاني متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، والتي تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذي القرار.

التكامل العمراني لتكتل شرق بورسعيد

وقدم الدكتور فيصل عبد المقصود، شرحا تفصيليا حول دراسة « التكامل بين المدن القائمة والمدن الجديدة»، وتحسين التفاعل والتكامل العمراني لتكتل مدينة شرق بورسعيد، مع توضيح نماذج واقعية من المدن المصرية.

وتمت مناقشة جميع محاور الدراسة بناءً على كل البيانات الخاصة بالتكتلات السكنية والأوضاع والتحديات الراهنة، وآليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل في التخطيط المكاني كأداة للتكامل العمراني والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والإدماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين المدن القائمة و المدن الجديدة.