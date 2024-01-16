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من هو حاتم صادق؟.. 6 معلومات عن الصحفي المصرفي صهر جمال عبدالناصر بعد وفاته

كتب:

أحمد البهنساوي
11:37 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الراحل حاتم صادق

الراحل حاتم صادق

شيعت عصر اليوم جنازة حاتم صادق، زوج النائبة هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من مسجد الرحمن الرحيم في القاهرة، وقد شغل الراحل مناصب في مجالات عدة ما بين الصحافة والاقتصاد، ويستعرض التقرير التالي أبرز 8 معلومات عنه للإجابة على سؤال من هو حاتم صادق.

من هو حاتم صادق

ولمعرفة من هو حاتم صادق فإن أبرز 8 معلومات عنه تتلخص فيما يلي:

1- حصل حاتم صادق على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

2- بدأ حياته العملية بعد تخرجه خلال عام 1964 كمساعد لمدير مكتب رئيس الجمهورية.

3- بدأ حياته الصحفية محررا في مؤسسة الأهرام في 1986.

4- ترقى في المجال الصحفي حتى أصبح مديرا لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام.

5- دخل مجال الاقتصاد من بوابة المجال المصرفي حينما أسس الإدارة الإقليمية وفروع بنك العربي عام 1976.

6- من المناصب الاقتصادية الرفيعة التي تولاها حاتم صادق «نائب رئيس المجلس الإشرافي على بنك مصر الدولي في أوروبا ومقره فرانكفورت بالمانيا».

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