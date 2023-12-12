في اليوم الثالث للتصويت.. توافد الشباب على مدرسة جمال عبد الناصر بالعجوزة

في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة، لاختيار رئيسهم القادم، واصطف الشباب أمام اللجان الانتخابية

وقال محمد السيد، 22 سنة، طالب جامعي، إنه حضر مع مجموعة من أصدقائه للإدلاء بأصواتهم، إذ تعتبر المرة الأولى له للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الموظف عمر عبد الله، أنه تأخر في الإدلاء بصوته، بسبب ظروف مرض نجله، وعندما اطمأن عليه استقرت حالته الصحية، مشيرا إلى أن والده وأشقائه شاركوا في العملية الانتخابية باليوم الأول.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، ففي كل لجنة انتخابية يوجد مستشارا للإشراف على عملية التصويت.