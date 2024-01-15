مشاركون في الاحتفال بذكرى ميلاد جمال عبد الناصر: «لازم نزور الضريح كل سنة»

قالت الدكتورة نعيمة عبد النبي، من سكان محافظة البحيرة وإحدى المشاركات في زيارة ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إنها تأتي في ذكرى ميلاده كل عام لاستعادة ما قدمه لمصر من إنجازات عظيمة، ما زالت قائمة حتى اليوم، وعادت بالخير على المصريين، ومنها السد العالي وقناة السويس، والإذاعة والتلفزيون، والمصانع.

التوقيع في دفتر الذكريات

وأوضحت «عبدالنبي» في حديثها لـ«الوطن» أنها تحرص على التوقيع في دفتر الذكريات الموجود في ضريح عبد الناصر، حيث تكتب للرئيس الراحل رسالة كل عام تحكي له خلالها ما يحدث، وترسل له التحية والسلام.

إنجازات عبد الناصر في الصعيد

بينما قالت الحاجة سعدية البرعي، موظفة بالمعاش من سكان سوهاج، إن الرئيس عبد الناصر له فضلا كبيرا في حياة أسرتها، وحصول والدها على حقه المشروع في الأرض التي كان يعمل بها، فقد وزع عبد الناصر الأراضي بالتساوي وقضى على الإقطاعيين، ومنذ ذلك الوقت وهي تقدر وتجل الرئيس عبد الناصر وتأتي لزيارته كل عام وتقرأ له الفاتحة، وتوقع برسالة شكر وتقدير في دفتر الذكريات الموجود في الضريح.