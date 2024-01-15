في ذكرى ميلاده.. «الوطن» داخل منزل جمال عبد الناصر بالإسكندرية (صور)

106 أعوام مرت على مولد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في منزل صغير بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، حيث شهد ذلك العقار الذي يتكون من طابق واحد، مثل سمة منازل ذلك العصر، طفولته ونشأته، ليتحول بعد كل تلك السنوات إلى مركز ثقافي هام في الإسكندرية تخليدا لاسم الرئيس الراحل.

«الوطن» في منزل جمال عبدالناصر بالإسكندرية

وفي ذكرى مولد «عبدالناصر» في مثل هذا اليوم عام 1918، تأخذ «الوطن» قراءها في رحلة إلى ذلك المنزل الذي كان مقر نشأة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قبل أن يغادر رفقة أسرته إلى القاهرة، والذي عادت له الحياة مجددا في عام 2016 ليتحول إلى مكتبة تحمل اسم والد الرئيس الراحل.

العقار القديم الذي يحمل رقم 18 بشارع قنوات التابع لمنطقة باكوس، ويتكون من طابق واحد وفناء صغير، عاش فيه الصبي «عبد الناصر» طفولته في المرحلة الابتدائية قبل أن يرحل رفقة أسرته إلى القاهرة.

بيع المنزل واستعادته

رحيل أسرة جمال عبد الناصر تبعه شراء المنزل من أسرة تسمى بـ«عائلة الصاوي» قبل أن تمر السنوات ويقرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات شراء المنزل وتحويله إلى متحف يضم مقتنيات سلفه الراحل.

سنوات عدة مرت بعد بيع هذا المنزل الذي كان يعد مزارا شهيرا لأهالي الإسكندرية، قبل أن يصل إلى محطته الأهم منذ 8 سنوات، وبالتحديد عام 2016، حين تحول إلى مكتبة ترعى النشء.

مي الشيخ، المشرف العام على مركز جمال عبدالناصر الثقافي، أكدت أن المنزل جرى تطويره على مدار عدة سنوات ليصبح بالوضع المميز الحالي، حيث أصبح متطورا لينظم فعاليات ثقافية مستمرة لأبناء منطقة باكوس بشكل خاص، والإسكندرية بشكل عام.

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن»، أن المكتبة تتكون من دور واحد به بوابة خارجية ثم بوابة داخلية، تدخلك إلى 4 غرف تحوي بداخله مكتبة للأطفال من سن 7 إلى 14 عاما، ومكتبة لمن هم أكبر من تلك الفئة العمرية، بالإضافة إلى الغرفة السمعية البصرية التي توجد بها عدد من الحاسبات الآلية، فيما تضم المكتبة قرابة 3700 كتاب.

كتب ومجلدات عن عبد الناصر في بيته بالإسكندرية

وأشارت إلى أن المكتبة تضم العديد من الكتب والصور الخاصة بالزعيم الراحل، بالإضافة إلى تاريخ مصر وكفاح الشعب المصري وثورة 52، كما تم تزويد القاعة السمع بصرية في المكتبة بالوسائط المتعددة والأفلام التسجيلية عن الحقبة الناصرية، وهو ما يشكل وعي زائري المكتبة بقيمة جمال عبد الناصر في تاريخ مصر.

تحويل المنزل لمركز ثقافي

وعلى الرغم من أن البيت مساحته قرابة 160 مترا، إلا أنه تم تخصيص كل ركن فيه لاستغلاله ثقافيا، مع تحويل الفناء الخلفي إلى مسرح خارجي يسع 150 فردًا، يتم فيه تنظيم مسرحيات وملتقيات فكرية.

وتؤكد المشرف على مركز جمال عبدالناصر، أن ذلك المركز الثقافي قد اتسعت خدماته من مجرد مكتبة للقراءة والمطالعة تخدم أهالي المنطقة أطفال وكبار، ليصبح مركزا ثقافية يقدم الخدمات المختلفة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، في كل أنحاء الإسكندرية.