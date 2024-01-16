مفكر سياسي: المجتمع الدولي تخطى مرحلة الأقطاب المتعددة

قال الكاتب والمفكر السياسي سمير مرقص، إن المجتمع الدولي الآن تخطى مرحلة الأقطاب المتعددة لتكون الفرصة سانحة لصعود قوى كثيرة من أسفل إلى أعلى بل وتنافس الأقطاب الكبرى التاريخية.

أضاف: «اليمن تجرأت وكسرت قواعد اللعبة الدولية وهو تحول وتبدل بحسابات الماضي، إذا كان اليمن تدعم فكرة المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي لن نعترض ولكن إذا كانت ستؤثر على مصالحنا وبالأخص قناة السويس سيكون هناك مشكلة.

صعود اليمن كقوى دولية لم يكن في الحسبان

وأضاف مرقص، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع أن ما تفعله اليمن حالة جديدة وصعود دولة لم تكن في الحسبان أن تصبح قوى وهي تمارس بعض القوى على مياه إقليمية.

إقليم شرق أوسط

وأوضح أنه لم يعد هناك إقليم شرق أوسط وأصبح هناك مجموعة أقاليم وتحالفات في المنطقة، لافتا إلى أن هناك شللا وعجزا للنظام الإقليمي العربي، والدول العربية أصبحت تتوزع على الأقاليم الذي تم ذكرها سابقا، ولا بد من إعادة النظر في بعض القضايا.