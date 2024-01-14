وزير الخارجية الصيني: مجلس الأمن لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ الصين تولي اهتماما كبيرا بتصاعد الأحداث في البحر الأحمر، الممر الدولي المهم لمرور البضائع والطاقة، مشددا على ضرورة وقف التحرشات بالسفن المدنية خلال مرورها بالبحر الأحمر للحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد والإنتاج والنظام التجاري الدولي.

وأضاف وانج يي وزير الخارجية الصيني خلال حديثه بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن، مشددًا على ضرورة تجنب اللجوء إلى القوة في الوضع المتوتر أساس بمنطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن توجيه ضربات إلى اليمن يؤجج المخاطر الأمنية الكلية بالمنطقة، لافتا إلى أن التوتر الذي يشهده البحر الأحمر ناتج عن التأثيرات الخارجية للصراع الدائر في قطاع غزة.

وأكد ضرورة تهدئة الوضع في غزة ووقف القتال بها، لتهدئة المنطقة، مشددًا على ضرورة التزام الأطراف الحفاظ على سلامة الملاحة بمياه البحر الأحمر، وفي نفس الوقت احترام سيادة اليمن.