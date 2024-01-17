بنك خاص يعلن تفاصيل استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

قال أحد البنوك الخاصة، إنه يوفر عددا من البطاقات الائتمانية التي يمكن استخدامها خارج مصر، ومنها يوفر السحب النقدي، وأخرى لا تتيح ذلك حسب البطاقة وفئة العميل.

عدم إصدار أي قرارات جديدة تخص معاملات البطاقات الائتمانية

وأكد البنك في بيان، أنه لم يصدر أي قرارات جديدة تخص معاملات البطاقات الائتمانية، سواء الكلاسيكية أو بطاقة وورلد ماستر كارد خارج البلاد، وتتيح البطاقة الكلاسيكية خدمة السحب النقدي خارج مصر، بحد أقصى 8 آلاف جنيه اليومي والشهري، وبالنسبة للمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت، فالحد الأقصى 15 ألف جنيه يومي و30 ألف جنيه شهري.

الحد الأقصى لبطاقة ورلد الائتمانية

وتتيح بطاقة ورلد الائتمانية سحبا نقديا بـ8 آلاف جنيه أيضا خارج مصر، يومي وشهري، والمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت الحد الأقصى 30 ألف جنيه اليومي والشهري 65 ألف جنيه.