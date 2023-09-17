فرصة لشراء سيارة مستعملة من بنك البركة.. السداد على 5 سنوات
كتب:
مريم حنفي
06:33 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
قرض السيارة من بنك البركة
يتيح بنك البركة للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة فرصة الحصول عليها من خلال تنفيذ الشروط المحددة من جانب البنك حيث تصل الفائدة الخاصة بالقرض إلى 18% مع ضرورة دفع مقدمة تصل نسبتها إلى 50%.
تفاصيل قرض السيارة المستعملة
وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك البركة والتي جاءت كما يلي:
- تبلغ قيمة قرض السيارة كحد أدنى 750 ألف جنيه.
- وبالنسبة للفائدة الخاصة بقرض السيارة المستعملة تصل إلى 18%.
- فيما يجب على المواطنين دفع 50% من قيمة السيارة.
- ضرورة وجود بوليصة تأمين خاصة بمخاطر عدم السداد والتعويض.
فترة السداد تمتد إلى 5 سنوات
- كما يمكن للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة سداد القرض لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- يجب أن يتراوح عمر العميل ما بين 21 و60 عاماً، كما يجب أن يصل إجمالي الراتب إلى 3000 جنيه شهرياً كحد أدنى.
- لا بد أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمصريين العاملين في الخارج 5000 جنيه مصري كحد أدنى.
- ضرورة إحضار بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للمصريين، أما بالنسبة للأجانب، يجب تقديم تصريح إقامة ساري.
- يقدم العميل فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.