فرصة لشراء سيارة مستعملة من بنك البركة.. السداد على 5 سنوات

يتيح بنك البركة للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة فرصة الحصول عليها من خلال تنفيذ الشروط المحددة من جانب البنك حيث تصل الفائدة الخاصة بالقرض إلى 18% مع ضرورة دفع مقدمة تصل نسبتها إلى 50%.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك البركة والتي جاءت كما يلي:

- تبلغ قيمة قرض السيارة كحد أدنى 750 ألف جنيه.

- وبالنسبة للفائدة الخاصة بقرض السيارة المستعملة تصل إلى 18%.

- فيما يجب على المواطنين دفع 50% من قيمة السيارة.

- ضرورة وجود بوليصة تأمين خاصة بمخاطر عدم السداد والتعويض.

فترة السداد تمتد إلى 5 سنوات

- كما يمكن للمواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة سداد القرض لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- يجب أن يتراوح عمر العميل ما بين 21 و60 عاماً، كما يجب أن يصل إجمالي الراتب إلى 3000 جنيه شهرياً كحد أدنى.

- لا بد أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمصريين العاملين في الخارج 5000 جنيه مصري كحد أدنى.

- ضرورة إحضار بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للمصريين، أما بالنسبة للأجانب، يجب تقديم تصريح إقامة ساري.

- يقدم العميل فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.