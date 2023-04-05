بنك البركة مصر يطرح شهادة جديدة.. عائد شهري متغير

ارتفع عدد بنوك شهادات الادخار مرتفعة العائد ليصبح 9 بنوك، بعد انضمام بنك البركة، بشهادة جديدة، اليوم الأربعاء.

عائد 19% على شهادة الادخار الجديدة

وأعلن بنك البركة، طرح شهادة جديدة بعائد 19% متغير بدورية صرف شهرية لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

9 بنوك حكومية وخاصة

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات، كما طرحت بنوك الزراعي المصري والتجاري الدولي وقطر الأهلي الوطني والاستثمار العربي وتنمية الصادرات شهادات بعائد يصل 19.5%.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته، بزيادة 2%.