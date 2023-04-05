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بنك البركة مصر يطرح شهادة جديدة.. عائد شهري متغير

كتب:

محمد الدعدع
07:44 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
بنك البركة

بنك البركة

ارتفع عدد بنوك شهادات الادخار مرتفعة العائد ليصبح 9 بنوك، بعد انضمام بنك البركة، بشهادة جديدة، اليوم الأربعاء. 

عائد 19% على شهادة الادخار الجديدة 

وأعلن بنك البركة، طرح شهادة جديدة بعائد 19% متغير بدورية صرف شهرية لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

9 بنوك حكومية وخاصة 

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات، كما طرحت بنوك الزراعي المصري والتجاري الدولي وقطر الأهلي الوطني والاستثمار العربي وتنمية الصادرات شهادات بعائد يصل 19.5%.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته، بزيادة 2%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.