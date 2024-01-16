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أسامة كمال: إسرائيل المسؤولة عن منع دخول شاحنات المساعدات على مرأى من أمريكا

كتب:

شريف سليمان
11:01 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

أعرب الإعلامي أسامة كمال، عن احترامه لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يراه مختلفا عن ما سبقوه في المنصب، موضحا أنه موظف ومرتبط بقواعد معينة وأدواته محدودة.

معبر رفح لم يكن مخصصا لدخول الشاحنات

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن معبر رفح لم يكن مخصصا لدخول الشاحنات، وإنما عبور الأفراد فقط، منوهًا بأنه يستخدم الآن لدخول البضائع والشاحنات، ثم السير مسافة 40 كيلو حتى معبر العوجة، ليتم تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي.

إجرام الاحتلال الإسرائيلي متواصل

وتابع: «منع الشاحنات من قبل إسرائيل يحدث على مرأى ومسمع من أمريكا والأونروا»، منوهًا بأن شهادات الأونروا أمام محكمة العدل الدولية مهمة جدًا، ومؤكدًا أن إسرائيل تعطل وصول الشاحنات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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