المرصد الأورومتوسطي: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف شاحنات المساعدات في غزة

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدكتور رامي عبده، إنَّ هناك تدهور حاد في الظروف المعيشية بقطاع غزة، إذ أنَّ السكان في الشمال يتضورون جوعًا.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مبينًا أنَّ القطاع يحتاج إلى 3 ملايين كيلومتر مكعب من المياه يوميًا.