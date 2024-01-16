محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال يعرقل دخول ثلثي المساعدات اليومية إلى غزة

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل أصبحت محمية بآخر قرار لمجلس الأمن بالسيطرة على المساعدات الإنسانية التي تعبر من خلال معبر كرم أبو سالم، لافتا إلى أن ملف المساعدات الإنسانية دائما ما يتم تناوله بطريقة خاطئة عن غير قصد أو بطريقة متعمدة، حيث يتم تناوله وفق الرواية الإسرائيلية.

تجهيز ما بين 110 إلى 120 شاحنة من الهلال الأحمر المصري يوميا لغزة

وأضاف «الخطيب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه يوميا يتم تجهيز ما بين 110 إلى 120 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، كاشفا أن عدد الشاحنات التي يتم عبورها من الجانب الإسرائيلي من هذه المساعدات أقل من الثلث.

الولايات المتحدة شريك بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن تدخل الولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن لـ7 مرات سواء بالتعديل أو باستخدام الفيتو، عرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.