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رئيس وزراء فلسطين: مصر تتصدى بكل قوة لمخطط التهجير الإسرائيلي

كتب:

شريف سليمان
11:24 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

كشف الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن موضوع التهجير ما زال مطروحا على الطاولة الإسرائيلية وأن  قضية التهجير هي أحد أهداف الحرب الإسرائيلية.

الحرب على غزة

وأضاف أشتية، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «مخطط التهجير ليس بجديد ففي عام 1954 كانت هناك محاولات  لتوطين اللاجئين الفلسطينين من قطاع غزة في منطقة سيناء في الأراضي المصرية والقيادات الفلسطينية في ذلك الوقت في قطاع غزة  قادوا المظاهرات من أجل منع توطين اللاجئين الفلسطينين وتكرر في مشروع إيجولا أيلند والآن يتكرر في مشروع نتنياهو».

وضوح موقف مصر

أضاف: «موضوع التهجير ما زال على الطاولة والموقف المصري في هذا الموضوع، واضح والرئيس السيسي أكد للرئيس أبو مازن أن مصر تعتبر هذا الموضوع خط أحمر، وكذلك جلالة الملك الأردني تحديد هذا الخط الأحمر من قبل القيادتين ليس من زاوية أمن قومي ولكن أيضا من زاوية الحرص علي أن ابن فلسطين يبقى علي أرض فلسطين لذلك لا بد لنا من وقف العدوان ولا بد لنا من إيصال المساعدات من أجل تعزيز صمود الناس».

تابع: «الفلسطيني لا يريد أن يهاجر لا قسرا ولا طوعا ولكن باختصار شديد علينا حشد الإمكانيات أن نوصل المساعدات لكي نمكن هؤلاء الناس من صمودهم، والمخطط الإسرائيلي ليس قاصرا على  مصر والأردن لأنها طلبت من بعض الدول الأفريقية والبوسنة استيعاب بعض اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وقوبل طلبها بالرفض».

 

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بقلم شريف سليمان