لميس الحديدي تحاور رئيس الوزراء الفلسطيني في «كلمة أخيرة» غدا

أعلنت الاعلامية لميس الحديدي، إذاعة حوارا مسجلا عبر الأقمار الصناعية، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتيه، غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأوضحت لميس الحديدي عبر برنامجها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة «on»، أن الحوار مهم جدا، ويكشف عن كثير من التفاصيل على الأرض، والاوضاع في الأراضي الفلسطينية، بعد مرور 100 يوم من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكشفت أهم ما سيتحدث عنه إشتيه في حواره، حيث يتطرق إلى الرد على المزاعم الإسرائيلية فيما يخص معبر رفح، وأن مصر هي المسؤولة عن دخول المساعدات لقطاع غزة، والتنسيق المصري الفلسطيني، ورؤية السلطة الفلسطينية لترتيبات ما بعد الحرب.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام التاسعة والنصف مساء.