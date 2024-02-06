أسعار هارد لاب توب.. 5 نصائح لاختيار محرك الأقراص الأنسب لجهازك

يعد محرك الأقراص من أهم المكونات الداخلية لجهاز الحاسوب المحمول، فهو المسؤول عن تخزين جميع البيانات والبرامج والملفات، وتختلف أسعار هارد لاب توب، حسب نوعه وحجمه وسرعة دورانه، ولذلك، فإنّ اختيار الهارد ديسك المناسب من حيث السعة والنوع والسرعة أمر مهم للغاية، للحصول على أفضل أداء في جهازك.

أنواع الهارد ديسك

وأما بالنسبة لأنواع الهارد ديسك فهناك نوعان رئيسيان، وهما كالتالي:

الهارد ديسك التقليدي HDD

وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويمتاز بسعة التخزين الكبيرة وانخفاض السعر، وتتراوح أسعاره ما بين 300 إلى 5000 جنيه حسب السعة وسرعة الدوران.

الهارد ديسك الصلب SSD

وهو النوع الأسرع والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ولكن سعته التخزينية عادة ما تكون أقل من الهارد ديسك التقليدي، وتتراوح أسعاره ما بين الألف وحتى 10 آلاف جنيه، حسب السعة وسرعة الدوران.

أسعار هارد لاب توب

وإليك قائمة بأسعار هارد لاب توب، وفقًا لما جاء على أسواق البيع الإلكترونية:

- هارد ديسك داخلي ويسترن ديجيتال أخضر 500 جيجا، ata: بسعر 323 جنيهًا.

- محرك الأقراص الصلبة داخلي، من نوع AV-GP، سعة 1 تيرابايت، 5400 دورة في الدقيقة SATA 6 جيجابت في الثانية، وذاكرة تخزين مؤقت سعة 64 ميجابايت مقاس 3.5 بوصة / استيراد خارج: بسعر 737 جنيهًا.

- هارد ديسك داخلي ويسترن ديجيتال بربيل 1 تيرا، ata: بسعر 1300 جنيه.

- هارد SSD موديل DHI-SSD-C800AS256G، محرك ذو حالة ثابتة: بسعر ألف جنيه.

- هارد داخلي بمساحة 240 جيجابايت للاب توب، HS-SSD-C100_240GB ،ata: بسعر ألف جنيه.

عوامل تحديد أسعار الهارد ديسك

تعتمد أسعار هارد لاب توب على عدة عوامل، من خلالها تزيد أو تقل، منها:

نوع محرك الأقراص

كما ذكرنا سابقًا، تختلف أسعار الهارد حسب نوعه، حيث أن محرك الأقراص التقليدي هو الأقل تكلفة، تليها الهارد ديسك الصلب.

حجم الهارد ديسك

تزداد أسعار الهارد ديسك مع زيادة حجمه، فالهارد ذو السعة الكبيرة يكون أكثر تكلفة من الهارد ديسك ذو السعة الصغيرة.

سرعة دوران محرك الأقراص

تؤثر سرعة دوران الهارد ديسك على سرعته في الوصول إلى البيانات، إذ إن الهارد ديسك ذو سرعة الدوران العالية يكون أسرع من الهارد ذو سرعة الدوران المنخفضة.

مكان الشراء

تختلف أسعار الهارد ديسك كذلك حسب مكان الشراء، حيث إن أسعار الشراء من المتاجر الكبرى تكون أقل من أسعار الشراء من المتاجر الصغيرة.

العروض والخصومات:

ولا ينبغي إغفال أن العروض لها دور كبيرة في أسعار الهارد، إذ تقدم بعض الشركات عروضًا وخصومات على أسعار الهارد ديسك، لذلك من المهم المقارنة بين الأسعار قبل الشراء.

نصائح عند شراء هارد ديسك

عند شراء هارد لاب توب، يجب مراعاة النقاط التالية:

اختيار نوع الهارد ديسك المناسب:

يجب اختيار نوع الهارد ديسك المناسب حسب الاحتياجات، حيث أن الهارد ديسك التقليدي هو الأقل تكلفة وسعة التخزين، بينما الهارد ديسك الصلب هو الأسرع والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

اختيار الحجم المناسب

يجب كذلك اختيار حجم الهارد ديسك المناسب حسب الاحتياجات، فالهارد ذو السعة الكبيرة يكون أكثر تكلفة ولكنه يوفر مساحة تخزين أكبر.

اختيار سرعة دوران الهارد ديسك المناسبة

يجب اختيار سرعة دوران الهارد ديسك المناسبة حسب الاحتياجات، فالهارد ذو سرعة الدوران العالية يكون أسرع ولكنه أكثر تكلفة.

التأكد من جودة الهارد ديسك

يجب التأكد من جودة الهارد ديسك، وذلك لأن الهارد ذو الجودة العالية يكون أكثر متانة وعمرًا أطول.

الحصول على ضمان

يجب الحصول على ضمان من الشركة المصنعة، لأن الضمان يضمن استبدال الهارد ديسك أو إصلاحه في حالة وجود عيوب مصنعية.