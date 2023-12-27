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توزيع 28 لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:30 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان، بالتعاون مع جامعة طنطا، احتفالية خاصة لتوزيع 28 جهاز «لاب توب» على الطلاب ذوي الهمم، أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة طنطا، التي تمكنهم من عملية التحصيل الدراسي بشكل أسهل.

رعاية الأسر

وأكد شيخ العرب طنطاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع لرعاية الأسر الأولى بالرعاية؛ تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، مشيدا بجهود جمعية الأورمان في خدمة المجتمع والدور الرائد بالعمل الخيري.

دعم ذوي الهمم 

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية سعت إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط.

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