مدير «العالمي للفلك» يكشف خرافات المنجمين حول حركة الكواكب والنجوم

قال الدكتور أحمد عبدالبر، مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، إنَّ ربط العرَّافين بين حركة النجوم والكوارث التي تحدث في حياة الناس، يدَّعون أنَّه إذا جاء كوكب كبير مثل المشترى ودخل فلك الأرض، يكون توقعًا بالشر، خاصة في ظل ضخامته وقوته وحركته الكبيرة، ويدَّعون أيضًا أنه إذا دخل كوكب زحل، فله من الجمال والحركات والألوان فيستبشرون خيرًا، لكن الأمر الحقيقي أن هذه الكواكب تدور حول بعضها كل كوكب في فلك، وكل كوكب في مدار وكلها تدور حول الشمس، فهؤلاء المنجمون يصطنعون صنعة ويشبهون علم الفلك وعلم النجوم.

خرافات المنجمين حول الكواكب والنجوم

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه إذا دخل الكوكب في شهر مايو، يقولون إنَّ مواليد هذا الشهر، سيتعرَّضون إلى أزمات وضائقات مالية ومشكلات نفسية، ويقولون إن المشترى كوكب «نحس».

وتابع بأننا نجد أنَّ القدماء وفي العصور الوسطى كانوا يستعينون بالمنجمين، فالفكر الخاطئ موجود منذ القدم، لكن في العصر الحديث زاد تغوله ودخوله على الكثير من الوسائل، ولذلك نُحاول أن نحد من هذا التغول والانتشار برفع نسب الوعي المجتمعي، لاتجاه هؤلاء وما يحدث، ولذلك على الإعلام أن يتحرى الدقة فيما يستضيفهم على شاشاته.

حركة النجوم في الفضاء

وأوضح أن النجوم لها حركات في الفضاء وعلماء الفلك يُحاولون التعامل مع حركتها عن طريق خط الضوء الذي يأتي من النجم، ونرصده حتى نرى التطورات التي تحدث داخله، سواء من حركته أو استكماله البنائي سواء كان كيمياء أو فيزياء أو غيره، وهذا هو المنطق العلمي أو علم الفلك التجريبي الذي نعمل به.

وأشار إلى أنّ من المؤسف أنَّ كل جهود العلماء في المعهد القومي للبحوث الفلكية وعلماء الفلك، تُهدم في مقابل أنَّ عراف خرج من يومين يقول إن هناك زلزال وبعده حدث، فكل هذه الأمور تكون مدروسة جيدًا وبشكل مناسب ولائق، ونتساءل «ما الأدوات العلمية التي يتبعها العراف، خاصة أنه لا يُحسب على الجيولوجيين أو الفلكيين أو العلميين أو المهندسين؟».