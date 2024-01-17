دوي انفجار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا كتب: شريف سليمان 02:49 ص | الأربعاء 17 يناير 2024 انفجار أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي انفجار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجار عبوة ناسفة بمدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران بعد انفجار بركان أيسلندا.. ماذا حدث للمنازل وسكان المنطقة؟ (فيديو) وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية لحظة انفجار خليج حيفا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ (فيديو) تفاصيل جديدة في انفجار حيفا.. و«الاحتلال الإسرائيلي» يزعم: ليس حادثا أمنيا «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجار وتصاعد الدخان قرب مصانع تكرير نفط في خليج حيفا انفجار ميكولايف أوكرانيا بقلم شريف سليمان