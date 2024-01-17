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دوي انفجار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
02:49 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
انفجار

انفجار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي انفجار في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

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بقلم شريف سليمان