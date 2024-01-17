كندي يعترف بإشعال حرائق الغابات في البلاد.. تسبب في كوارث بيئية

اعترف رجل كندي بمسئوليته عن اشعال أكثر من 10 حرائق غابات في كندا بعدما زعم أنها كانت نتيجة مؤامرة حكومية.

استمرار ما يقرب من 100 حريق في المناطق المنكوبة بالجفاف

واشعل الرجل الكندي النار في غابات بكندا خلال موسم حرائق الغابات الذي حطم الأرقام القياسية في البلاد، مع استمرار ما يقرب من 100 حريق في المناطق المنكوبة بالجفاف.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فان بريان باري اعترف بارتكاب 13 تهمة تتعلق بالحرق العمد وتهمة واحدة بالحرق العمد، مع تجاهل حياة الإنسان في المحكمة بوسط كيبيك «أكبر مقاطعة كندية».

وأدت تلك الحرائق، التي تطلبت مساعدة فرق الإطفاء الدولية، إلى حرق أكثر من 4.5 مليون هكتار من المناظر الطبيعية الشمالية.

وأعلنت خدمة الإطفاء في كيبيك إن جميع هذه الحرائق تقريبًا كانت ناجمة عن ضربات البرق.

التهم أكبر حريق أشعله باري ما يقرب من 873 هكتارًا من الغابات

لكن في محكمة بلدة تشيبوغاماو، قال المدعي العام ماري فيليب شارون يوم الاثنين، إن اثنين من الحرائق الـ 14 التي أشعلها باري أجبرا على إخلاء 500 منزل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الكندية.

والتهم أكبر حريق أشعله باري ما يقرب من 873 هكتارًا من الغابات، في الوقت الذي حقق مسؤولو الإطفاء في سلسلة من خمسة حرائق في يونيو ولم يكن لها أي سبب طبيعي محتمل، واندلعت بعد أيام من تطبيق المقاطعة لحظر إشعال الحرائق.

وقال شارون إن باري البالغ من العمر 38 عامًا سرعان ما أصبح مشتبهًا به عندما تم رصده في موقع الحرائق وأظهر اهتمامًا معينًا بالحرائق بعد مقابلة مع الشرطة.

مهتم بحرائق الغابات ويتحدث عنها باستمرار ويتهم الحكومة

وفي يونيو الماضي بدأت الشرطة في مراقبة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ركزت في كثير من الأحيان على حرائق الغابات في المقاطعة.

وشارك محتوى يشير إلى أن موسم الحرائق الذي حطم الأرقام القياسية كان نتيجة التدخل الحكومي، وليس تغير المناخ.

وقال الادعاء إن متخصصي الشرطة طوروا ملفًا شخصيًا للمشتبه به وبدا أن باري متطابق بشكل متزايد، وحصلت الشرطة في وقت لاحق على مذكرة لتركيب جهاز تتبع على سيارة باري ووجدت أنه سافر إلى المواقع التي اندلعت فيها حرائق أخرى.

وقال شارون للمحكمة إنه بعد إلقاء القبض عليه في سبتمبر اعترف بإشعال تسعة حرائق، وزعم أنه كان يجري اختبارات لمعرفة ما إذا كانت الغابة جافة بالفعل أم لا.