الحماية المدنية بالجزائر تخمد 3 حرائق متفرقة اندلعت في الغابات

شبت 3 حرائق، في بعض غابات وأحراش بلدية تاكسنة في ولاية جيجل الواقعة شرق البلاد، تمكنت السلطات من إخمادها. وقالت «الحماية المدنية»، في بيان، إن عناصرها تمكنوا من إخماد 3 حرائق متفرقة من بينها الحريق الذي اندلع بأحراش تاركشت تاكسنة، وحريق أحراش تسبب في إتلاف 15 شجرة زيتون.

وأشارت الحماية المدنية، إلى إخماد حريق غابة واحراش بعين السراق بتاكسنة، وفقا لما ذكرته موقع «النهار أون لاين» الجزائري.

وفي وقت سابق، تمكنت «الحماية المدنية» الجزائرية، من إخماد حرائق، اندلع، في ولايات تيزي وزو، بجاية وعين الدفلى، وقالت في بيان، إن عناصرها تمكنت من إخماد حريق اندلع بغابة أمريح ببلدية درقينة في ولاية بجاية.

وأخمدت عناصر الحماية المدنية»، كل من حريق غابة قرية إيكوسا بولاية تيزي وزو، وحريق بغابة البراقيق في عين الدفلى.