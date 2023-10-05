إسبانيا تجلي الآلاف من جزيرة تنريفي بسبب حرائق الغابات

أفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأنّ السلطات في جزيرة تنريفي الإسبانية، أجلت نحو 3 آلاف شخص من منازلهم بسبب اندلاع حريق غابات ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في منطقة غابات، أتت عليها النيران في وقت سابق أغسطس الماضي.

وذكرت خدمات الطوارئ، اليوم، أنّها طلبت المساعدة من وحدة الطوارئ العسكرية في الجيش، مشيرة إلى أنّ الحريق الذي اندلع أمس، يعد حالة طوارئ عالية المستوى.

واشتعلت حرائق غابات في المنطقة خلال أغسطس الماضي لعدة أيام، ما أدى إلى تدمير نحو 37 ألف فدان من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان جبل تيد وهو أعلى قمة في إسبانيا، وتم إجلاء الآلاف وقتها، لكن معظمهم عاد بعد ذلك إلى منازلهم.