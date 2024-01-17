«التعليم العالي» توجه رسالة للطلاب الجدد بشأن تقديمات الفصل الدراسي الثاني

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن أعمال التسجيل بمختلف الكليات للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 مستمر دون أي مشكلات، موضحة أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة، مؤكدة أنه لا توجد أي مكاتب سماسرة أو وساطة للالتحاق بالكليات المختلفة وأن تحقيق اشتراطات الأعلى للجامعات، وأبرزها الحد الأدنى للقبول بالكلية أبرز المتطلبات.

الجامعات الحكومية

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع التفاصيل الخاصة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس والوزارة، مناشدة جميع الطلاب بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، مؤكدة أن لجنة الضبطية القضائية تقوم دوريا بمداهمة المؤسسات التعليمية المزيفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

ونوهت المصادر إلى أن لجنة الضبطية القضائية نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة أكثر من 15 كيانا وهميا بمختلف المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لقيامهم بتقديم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنح شهادات مزورة.