تغيير موعد عيد الغطاس 2024.. اعرف السبب وتوقيت الاحتفال

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كافة إيبارشيات مصر ودول المهجر، بموعد عيد الغطاس 2024 في يوم مختلف عن الموعد المعتاد، إذ يحتفلون به هذا العام يوم 20 يناير بدلا من يوم 19 المعتاد من كل عام فما السبب؟.

بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، التي تعد مقر كرسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كشفت عن أن تغيير موعد عيد الغطاس 2024 هذا العام نظرا لكونها سنة كبيسة.

تحديد موعد عيد الغطاس 2024

وأوضحت البطريركية، أن موعد عيد الغطاس يتحدد بناء على موعد عيد الميلاد المجيد، إذ يأتي دائما بعد 12 يوما من عيد الميلاد المجيد الذي يأتي في المعتاد يوم 7 يناير لذا فيكون عيد الغطاس يوم 19 من ذات الشهر.

إلا أن هذا العام نظرا لكونها سنة كبيسة، فقد تم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يومي 7 و8 يناير لذا فإن عيد الغطاس يأتي بعد 12 يوما ليكون يوم 20 يناير.

قداس عيد الغطاس 2024

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، عن موعد قداس عيد الغطاس 2024 الذي يكون ليلة العيد، حيث سيكون يوم 19 يناير هذا العام بدلا من يوم 18 المعتاد، على أن يترأس البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كما اعتاد بشكل سنوي.

وتستمر الاحتفالات بعيد الغطاس، وذلك لمدة 3 أيام وتقام الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» داخل الكنائس.