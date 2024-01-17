بوتين يلتقي وزير دفاع كوريا الشمالية والكريملن يصفها بأقرب جار وشريك

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وذلك خلال زيارة الأخيرة لموسكو، والتي تستمر لمدة 3 أيام بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث اطلع بوتين على نتائج محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي في وقت سابق من الثلاثاء.

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء فإن الزيارة جاءت وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

كوريا الشمالية زودت روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، زودت كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا مقابل المساعدة الفنية من روسيا لبرامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وكان الكرملين قد أعلن الأسبوع الجاري أنه يعتزم مواصلة تطوير شراكته مع كوريا الشمالية في جميع المجالات، ووصفها بأنها أقرب جار وشريك.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تأمل في أن يزور بوتين كوريا الشمالية في المستقبل القريب، مضيفا أنه ستتم مناقشة المزيد من التنسيقات ذات الصلة بما في ذلك توقيت الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.