ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأزرق؟.. فوائده مذهلة

اعتاد البعض على تناول الشاي الأحمر بعد تناول الطعام، دون إدارك وجود الشاي الأزرق المشتق من زهرة البازلاء، إذ يرجع اللون الأزرق إلى محتواها العالي من الأنثوسيانين، وهي الأصباغ المضادة للأكسدة الموجودة أيضًا في الفواكه والخضروات الزرقاء والأرجوانية الأخرى.

معلومات عن الشاي الأخضر

بمجرد تخمير الشاي الأزرق، قد يتغير لونه إلى الأحمر أو البنفسجي أو الأخضر، اعتمادًا على درجة الحموضة، ولكن يمكنك التغلب على ذلك عن طريق إضافة ليمون، ولا يقتصر الأنثوسيانين على إعطائه اللون الأزرق فقط، بل يكون مسؤولا أيضًا عن خصائصه الطبية، لذلك تم استخدامه منذ فترة لعلاج أمراض متعددة، كما أنها تستخدم كصبغة طعام طبيعية وزهور زينة في جميع أنحاء العالم.

ماذا يحدث لجسمك عن تناول الشاي الأزرق

يوجد عدد من الفوائد الصحية لتناول الشاي الأزرق، وفقا لما ذكره موقع «هيلث لاين»، كالتالي..

غني بمضادات الأكسدة، لاحتوائه على الأنثوسيانين الذي يعمل بدوره على الوقاية من أمراض القلب والسكري والسرطان.

يحمي من الإصابة بالشيخوخة.

وجدت دراسة صغيرة أجريت على 16 رجلاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن تناول مستخلص زهرة البازلاء بعد تناول وجبة عالية الدهون ساعد في الحفاظ على مستويات عالية من جلوتاثيون بيروكسيداز، وهو إنزيم مضاد للأكسدة يساعد في تقليل بيروكسيد الدهون.