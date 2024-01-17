ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأزرق؟.. فوائده مذهلة
كتب:
حسن شحاته
06:24 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
الشاي الأزرق
اعتاد البعض على تناول الشاي الأحمر بعد تناول الطعام، دون إدارك وجود الشاي الأزرق المشتق من زهرة البازلاء، إذ يرجع اللون الأزرق إلى محتواها العالي من الأنثوسيانين، وهي الأصباغ المضادة للأكسدة الموجودة أيضًا في الفواكه والخضروات الزرقاء والأرجوانية الأخرى.
معلومات عن الشاي الأخضر
بمجرد تخمير الشاي الأزرق، قد يتغير لونه إلى الأحمر أو البنفسجي أو الأخضر، اعتمادًا على درجة الحموضة، ولكن يمكنك التغلب على ذلك عن طريق إضافة ليمون، ولا يقتصر الأنثوسيانين على إعطائه اللون الأزرق فقط، بل يكون مسؤولا أيضًا عن خصائصه الطبية، لذلك تم استخدامه منذ فترة لعلاج أمراض متعددة، كما أنها تستخدم كصبغة طعام طبيعية وزهور زينة في جميع أنحاء العالم.
ماذا يحدث لجسمك عن تناول الشاي الأزرق
يوجد عدد من الفوائد الصحية لتناول الشاي الأزرق، وفقا لما ذكره موقع «هيلث لاين»، كالتالي..
- غني بمضادات الأكسدة، لاحتوائه على الأنثوسيانين الذي يعمل بدوره على الوقاية من أمراض القلب والسكري والسرطان.
- يحمي من الإصابة بالشيخوخة.
- وجدت دراسة صغيرة أجريت على 16 رجلاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن تناول مستخلص زهرة البازلاء بعد تناول وجبة عالية الدهون ساعد في الحفاظ على مستويات عالية من جلوتاثيون بيروكسيداز، وهو إنزيم مضاد للأكسدة يساعد في تقليل بيروكسيد الدهون.
- يعزز شرب الشاي الأزرق صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
- تشير الدراسات، إلى أن مستخلص زهرة البازلاء قد يخفض ضغط الدم من خلال خصائصه في إزالة الأوعية الدموية، ما يعني أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم.
- يمنع تكوين جلطات الدم.