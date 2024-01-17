لمحاربة الغلاء.. كبار تجار ديرمواس يجتمعون لوضع قائمة بأسعار السلع

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا اجتماعا مع كبار التجار، استكمالا للجهود المبذولة لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وكلف محمد عبدالغني رئيس مركز ديرمواس، نائبه علاء حمدي، والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، وعماد محمد مدير الرقابة بإدارة التموين، بعقد اجتماع مع كبار التجار بديرمواس بقاعة الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود لضمان التزام المحال التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذلك التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تناول الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود في التوسع بفتح منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

الالتزام بوضع قائمة أسعار السلع

كما تم التأكيد على ضرورة تقديم منتجات وسلع غذائية ذات جودة عالية والتأكد من صلاحيتها، وكذلك الالتزام بوضع قائمة أسعار السلع المعروضة بالمنافذ في مكان واضح.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بيع 2800 شنطة مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية الخمس.