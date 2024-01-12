رئيس مركز ديرمواس يتابع توزيع 5000 شنطة مواد غذائية مٌدعمة على المواطنين

تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اليوم الجمعة، توزيع 5000 شنطة مواد غذائية مٌدعمة للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية لبيع السلع الغذائية بأسعار مٌخفضة.

مراعاة العدالة في التوزيع

ووجه «عبد الغني»، ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة لتوزيع السلع الغذائية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المواطنين، مع مراعاة العدالة في التوزيع ومنع أي تلاعب أو استغلال.

وأوضح رئيس المركز أن السلع الغذائية المٌدعمة التي تم توزيعها شملت هي الأرز، والدقيق، والسكر، والزيت، والفول، والحليب، وغيرها من السلع الأساسية.

توفير السلع الغذائية المدعمة

وأكد «عبد الغني»، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي وقت سابق، وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة الرئاسية خفض الأسعار، التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.