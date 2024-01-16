محافظ المنيا يستعرض نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في المناطق العشوائية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة وحدة تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بعمل الوحدة، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال الوحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على الوحدة، والمهندس نيازي مصطفي، مدير الوحدة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني وأعضاء مجلس الإدارة.

الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع أعضاء مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروعات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها .

إعداد مشروع كوبري المشاه المعدني

وقرر المحافظ تكليف الوحدة بعدد من المهام، أبرزها تكليف الوحدة بالقيام بإعداد مشروع كوبرى المشاه المعدني ببني مهدي، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمشروعات الموكلة للوحدة.