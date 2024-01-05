تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية واللحوم بالشرقية.. اعرف الأماكن

تخفيضات شهدتها أسعار السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وتراجع يصل لأكثر من نصف الثمن لبعض السلع الغذائية مثل البصل، وتخفيضات على أسعار اللحوم البلدي الحمراء والبرازيلي، والدواجن والشاي والزيت تلك السلع الأساسية التي يحتاج لها المواطن يأتي ضمن مبادرة الدولة لتخفيض الأسعار.

تخفيضات على أسعار اللحوم والسلع الغذائية

قال سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمديرية التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المواطنين يُمكنهم شراء مستلزماتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، إذ تعرض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة السلع بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة.

وأشار إلى تواجد عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية، مشيرا إلى أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة كالتالي:

أسعار السلع بعد التخفيضات

سعر كيلو اللحوم البلدي الحمراء العجالي 220 جنيها.

سعر كيلو البصل 18 جنيها.

سكر كيلو السكر الأبيض 27 جنيها.

سعر عبوة زيت زنة 800 ملي 40 جنيها.

سعر عبوة شاي ربع كيلو 44 جنيها.

سعر شاي زنة 40 جرام نحو 7.5 جنيه.

سعر عبوة شاي زنة 100 جرام 18 جنيها.

سعر عبوة صلصة زنة 320 جرام بسعر 10 جنيهات.

سعر عبوة صلصة زنة 385 جرام بسعر 23 جنيها.

متراوح أسعار مسحوق الغسيل الملابس من 10 لحد 50 جنيها.

سعر صابون سايل للمواعين بريل عبوة زنة 600 جرام 24 جنيها.

سعر قطعة صغيرة حلاوة مغلفة 3 جنيهات.

سعر كيلو حلاوة طحينية 67 جنيها.

سعر نص كيلو حلاوة 37 جنيها.

سعر زيت كريستال عبوة زنة 800 ملي زنة 63 جنيها.

سعر كيلو لحمة برازيلي 170 جنيها.

سعر كيلو فراخ برازيلي 85 جنيها.

سعر نصف كيلو الجبنة تلاجة أنواع مختلفة النص 25 جنيها

سعر كيس مكرونة زنة 400 جرام 9 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة 17.5 جنيه.