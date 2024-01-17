إصلاح هبوط أرضي بطريق المحيط في مركز أبو قرقاص بالمنيا

وجه رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أبو قرقاص جنوبي محافظة المنيا بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح للهبوط الأرضي بطريق المحيط غرب المركز، ووضع حلول لعدم تكرار الهبوط.

هبوط أرضى بطريق المحيط

وتفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص هبوط أرضى بطريق المحيط لوضع حلول لترميم الطريق، بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة حل مشاكل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

رافق رئيس المركز مدير شركة النيل العامة لإنشاء والطرق ومدير هيئة الطرق بالمحافظة، ومدير إدارة الطرق بمركز أبو قرقاص.

تيسير حركة مرور السيارات

كما تفقد رئيس مركز أبو قرقاص أعمال الرصف ببعض الشوارع بالمدينة للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة في جنوب المنيا، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ.