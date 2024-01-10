تحليل عينات زيوت في مطاعم أبوقرقاص لفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

أعلنت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، سحب عينات من الزيوت المستخدمة لإعداد الأطعمة المتنوعة داخل المطاعم، وذلك لتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

حملة تموينية مفاجئة على المطاعم

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة تموينية ليلية مفاجئة على المطاعم ومحلات التجارية بالمركز، وذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضراً متنوعاً، ما بين مخالفات لعدم النظافة، وعدم استكمال الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم أخذ عينة من زيت الطعام لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها.

المرور على المطاعم والمحلات التجارية

وأكد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على استمرار المرور على المطاعم والمحلات التجارية التي تلاحظ وجود مخالفات بها، للتأكد من تلافي كافة الملاحظات، مشددا على إتخاذ كل الإجراءات القانونية، الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأضاف أبوسداح، أنه تم تكليف إدارة التموين بالمركز، ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية بالمركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة المطاعم والمحلات التجارية بشكل دوري، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.