رئيس مدينة المنيا يحيل 8 من العاملين بوحدة صحية للتحقيق لتركهم العمل

تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا سير العمل بالوحدة الصحية بقرية أدمو التابعة للوحدة المحلية لدمشير، في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالقطاعات الخدمية والصحية للتأكيد على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن وإحالة المقصر للتحقيق.

إحالة 8 من العاملين للتحقيق

وخلال جولته المفاجئة أحال رئيس مدينة المنيا 8 من العاملين للتحقيق لتقصيرهم بالعمل وغيابهم بدون عذر وتركهم العمل، ووجه مدير الإدارة الصحية بعمل اللازم قانونا.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتطبيق القانون على كل من يخالفه، كما وجه العاملين بالوحدة الصحية ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إنجاز مصالح المواطنين

كما تفقد رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه المهندس محمد جابر رئيس قرية دمشير انتظام سير العمل بالوحدة المحلية، إذ تابع الحالة العامة للنظافة والتأكد من التزام العاملين بالعمل لانضباط سير العمل لرفع كفاءة العمل، كما وجه ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المدينة الحالة العامة بشوارع القرية موجها بعدم السماح لأحد بالتعدي على حرم الطريق، والإزالة الفورية ورفع الإشغالات بشوارع القرية لتيسير حركة سير المواطنين.