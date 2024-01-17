«المنيا» تخصص سيارة لتوزيع السكر لأهالي بني مزار.. الكيلو بـ27 جنيها

أعلنت الوحدة المحلية ببني صامت في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، توفير سيارة لتوزيع السكر المدعم بسعر 27 جنيها للكيلو بالعزب والنجوع.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار.

خفض أسعار السلع الأساسية

وتفقد عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت، وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج منافذ بيع السلع الغذائية بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ ومنها السكر والأرز والمكرونة والشاي، بنسبة 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وضع التسعيرة في أماكن واضحة

في سياق منفصل آخر، أجري على الكيال نائب رئيس مركز بني مزار، وأحمد سليمان محمد مدير إدارة التموين، ومدحت عاصم محمود رئيس الرقابة التموينية، ومحمد شعبان عبد الحليم بحماية المستهلك، ومحمد عبد اللطيف بمباحث التموين، حملة للمرور علي المؤسسات الموردة للمنتجات والسلع ومحلات البقالة والمنافذ الصغيرة لمتابعة المعروض من السلع ومدى صلاحية المنتجات، حيث تم التشديد على أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة وزيادة المعروض من السلع.