نائبة التنسيقية توجه سؤالا لوزير التموين عن كيفية اختيار قيادات الوزارة

وجهت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لعلي المصيلحي وزير التموين عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

الجلسة العامة للنواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

وقالت مرثا محروس: «الشيخ الشعراوي له كلمة قوية ألا وهي الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد وما نحن فيه الآن مواجهة للفساد»

دق ناقوس الخطر

وأوضحت أن ما يقوم به النواب محاولة لدق ناقوس خطر، متسائلة عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار القيادات في وزارة التموين.

وتطرقت في كلمتها إلي اختلاف الأسعار للمنتج الواحد: «ما بين كل محل ومحل سعر للسلعة الواحدة، أين تكمن الرقابة».